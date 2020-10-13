Новый Буг на Николаевщине - на грани экологического бедствия

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Очистные сооружения крайне нужны в городе Новый Буг на Николаевщине. Однако из-за бездействия должностных лиц проблема не решается. Еще в 1990-х годах были полностью вырезаны трубы на очистных сооружениях, с тех пор система не работает, а сточные воды попадают прямо в пруд, вызывая ситуацию на грани экологической катастрофы.

Пути решения проблемы обсуждались во время визита представительниц Женского движения политической партии "За Майбутнє" в Новый Буг в рамках всеукраинского тура, сообщает "УНИАН".

Кандидат в мэры Нового Буга от партии "За Майбутнє" Виталий Крикун отметил: экологическая ситуация в городе очень плохая. Ее повлекло бездействие властей.

"Если бы было желание и средства, проблему уже давно бы решили. Очистные сооружения разрушены, все вырезано, коллекторы не работают. Соответственно там очень неприятный запах", - рассказал он.

Сейчас многие жилые дома, колледж, больница отключены от централизованной канализации. Попадая в пруд, сточные воды вызывают гибель рыбы. Бывшая зона отдыха стала местом экологического бедствия.

Как отметила руководительница Женского движения партии "За Майбутнє" Ирина Суслова, ориентировочная стоимость решения проблемы Нового Буга – 10 млн грн. Но небольшой городок, котрый имеет бюджет 100 млн грн в год, не может себе позволить такие расходы.

"Можно что-то сделать? Да! У нас есть государственный фонд регионального развития, есть народные депутаты. Вопрос: Почему это не делается? Это вопрос в первую очередь к местной власти и к правительству, которое, вероятно, работает не по назначению – недорабатывает. Или не понимает последствий, к которым приведет халатность в таком вопросе", − сказала Ирина Суслова.

Проблему нужно решать немедленно, а это возможно сделать, установив систему "Биотал" в отдаленных районах, где нет централизованной канализации. Совместными усилиями можно добиться выделения финансирования, но для этого Новому Бугу нужна действенная местная власть, которая возьмет инициативу в свои руки.