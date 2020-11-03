Новый антирекорд: За сутки в Украине подтвердили более 8,8 тысячи случаев коронавируса

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Больше всего больных зафиксировали в Киеве

По состоянию на утро 3 ноября в Украине зафиксированы 411 093 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, в течение последних суток были подтверждены 8 899 новых случаев, 157 человек умерли, 5 100 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерли 7 532 человека, выздоровели - 168 868.

Больше всего больных зафиксировано в Киеве (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.

За минувшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус: методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.

Напомним, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что многие страны Европы столкнулись со сложнейшей ситуацией во время борьбы с распространением коронавируса. Правительства этих европейских стран должны взять коронавирус под контроль, но они очень ограничены в мерах.