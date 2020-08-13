Новый антирекорд: За сутки в Украине подтвердили более 1,5 тысячи случаев коронавируса

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В течение последних суток 22 человека умерли

По состоянию на утро 13 августа в Украине зафиксировано 86 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток был установлен новый антирекорд - 1 592 новых случаев, 22 человека умерли, 530 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 992 человека, выздоровело - 46 216.

Сейчас картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область - 3086 (+43)

Волынская область - 4471 (+48)

Днепропетровская область - 1630 (+28)

Донецкая область - 1027 (+16)

Житомирская область - 2266 (+51)

Закарпатская область - 6009 (+63)

Запорожская область - 1010 (+39)

Ивано-Франковская область - 6177 (+138)

Кировоградская область - 733 (+5)

г. Киев - 10002 (+133)

Киевская область - 4377 (+70)

Львовская область - 11474 (+166)

Луганская область - 170 (+10)

Николаевская область - 755 (+11)

Одесская область - 4572 (+114)

Полтавская область - 516 (+2)

Ровенская область - 7206 (+92)

Сумская область - 754 (+38)

Тернопольская область - 3489 (+76)

Харьковская область - 5378 (+209)

Херсонская область - 286 (+10)

Хмельницкая область - 1468 (+55)

Черновицкая область - 7110 (+130)

Черкасская область - 1067 (+18)

Черниговская область - 1107 (+27)

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