Новый антирекорд: За сутки в Украине подтвердили более 1,5 тысячи случаев коронавируса
В течение последних суток 22 человека умерли
По состоянию на утро 13 августа в Украине зафиксировано 86 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток был установлен новый антирекорд - 1 592 новых случаев, 22 человека умерли, 530 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 992 человека, выздоровело - 46 216.
Сейчас картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 3086 (+43)
- Волынская область - 4471 (+48)
- Днепропетровская область - 1630 (+28)
- Донецкая область - 1027 (+16)
- Житомирская область - 2266 (+51)
- Закарпатская область - 6009 (+63)
- Запорожская область - 1010 (+39)
- Ивано-Франковская область - 6177 (+138)
- Кировоградская область - 733 (+5)
- г. Киев - 10002 (+133)
- Киевская область - 4377 (+70)
- Львовская область - 11474 (+166)
- Луганская область - 170 (+10)
- Николаевская область - 755 (+11)
- Одесская область - 4572 (+114)
- Полтавская область - 516 (+2)
- Ровенская область - 7206 (+92)
- Сумская область - 754 (+38)
- Тернопольская область - 3489 (+76)
- Харьковская область - 5378 (+209)
- Херсонская область - 286 (+10)
- Хмельницкая область - 1468 (+55)
- Черновицкая область - 7110 (+130)
- Черкасская область - 1067 (+18)
- Черниговская область - 1107 (+27)
Напомним, ранее министр здравоохранения Словакии Марек Крачи заявил, что вторая волна эпидемии COVID-19 в стране уже началась. Эпидемиологи прогнозируют, что вторая волна эпидемии в Словакии достигнет своего пика в сентябре, когда начнется учебный год.