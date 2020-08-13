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Новый антирекорд: За сутки в Украине подтвердили более 1,5 тысячи случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В течение последних суток 22 человека умерли

По состоянию на утро 13 августа в Украине зафиксировано 86 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток был установлен новый антирекорд - 1 592 новых случаев, 22 человека умерли, 530 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 1 992 человека, выздоровело - 46 216.

Сейчас картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 3086 (+43)
  • Волынская область - 4471 (+48)
  • Днепропетровская область - 1630 (+28)
  • Донецкая область - 1027 (+16)
  • Житомирская область - 2266 (+51)
  • Закарпатская область - 6009 (+63)
  • Запорожская область - 1010 (+39)
  • Ивано-Франковская область - 6177 (+138)
  • Кировоградская область - 733 (+5)
  • г. Киев - 10002 (+133)
  • Киевская область - 4377 (+70)
  • Львовская область - 11474 (+166)
  • Луганская область - 170 (+10)
  • Николаевская область - 755 (+11)
  • Одесская область - 4572 (+114)
  • Полтавская область - 516 (+2)
  • Ровенская область - 7206 (+92)
  • Сумская область - 754 (+38)
  • Тернопольская область - 3489 (+76)
  • Харьковская область - 5378 (+209)
  • Херсонская область - 286 (+10)
  • Хмельницкая область - 1468 (+55)
  • Черновицкая область - 7110 (+130)
  • Черкасская область - 1067 (+18)
  • Черниговская область - 1107 (+27)

Новости по теме: Минздрав прогнозирует вторую волну COVID-19 в октябре или ноябре

Напомним, ранее министр здравоохранения Словакии Марек Крачи заявил, что вторая волна эпидемии COVID-19 в стране уже началась. Эпидемиологи прогнозируют, что вторая волна эпидемии в Словакии достигнет своего пика в сентябре, когда начнется учебный год.

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