Новый антирекорд: За сутки в Украине обнаружили более 3 тысяч больных COVID-19
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве и Тернопольской области
В Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3 144 новых случая коронавируса COVID-19 еще 53 пациента умерли, а 1 128 человек преодолели болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 11 сентября в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 076 человек умерли. Однако, количество выздоровевших пациентов возросло до 67 005.
Больше всего больных сейчас наблюдается в Киеве, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях.
Статистика распространения COVID - 19 в регионах:
- Винницкая обл. - 4690 (+84)
- Волынская обл. - 6161 (+69)
- Днепропетровская обл. - 3093 (+81)
- Донецкая обл. - 1942 (+90)
- Житомирская обл. - 4055 (+117)
- Закарпатская обл. - 8453 (+94)
- Запорожская обл. - 2136 (+55)
- Ивано-Франковская обл. - 10953 (+151)
- Кировоградская обл. - 885 (+11)
- г. Киев - 16523 (+404)
- Киевская обл. - 6648 (+94)
- Львовская обл. - 16626 (+174)
- Луганская обл. - 532 (+29)
- Николаевская обл. - 1851 (+85)
- Одесская обл. - 9157 (+283)
- Полтавская обл. - 1130 (+61)
- Ровенская обл. - 10217 (+144)
- Сумская обл. - 2229 (+42)
- Тернопольская обл. - 8377 (+302)
- Харьковская обл. - 12112 (+280)
- Херсонская обл. - 576 (+18)
- Хмельницкая обл. - 3695 (+198)
- Черновицкая обл. - 11847 (+132)
- Черкасская обл. - 2294 (+117)
- Черниговская обл. - 2574 (+29)
Заметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне, 10 августа, в Украине определили новое эпидемическое зонирование. По предварительным результатам, в "красную" зону попали населенные пункты из 11 областей.