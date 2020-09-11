Новый антирекорд: За сутки в Украине обнаружили более 3 тысяч больных COVID-19

В Украине за сутки обнаружили рекордные 3 144 случая коронавируса Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве и Тернопольской области

В Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3 144 новых случая коронавируса COVID-19 еще 53 пациента умерли, а 1 128 человек преодолели болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 11 сентября в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 076 человек умерли. Однако, количество выздоровевших пациентов возросло до 67 005.

Больше всего больных сейчас наблюдается в Киеве, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях.

Статистика распространения COVID - 19 в регионах:

Винницкая обл. - 4690 (+84)

Волынская обл. - 6161 (+69)

Днепропетровская обл. - 3093 (+81)

Донецкая обл. - 1942 (+90)

Житомирская обл. - 4055 (+117)

Закарпатская обл. - 8453 (+94)

Запорожская обл. - 2136 (+55)

Ивано-Франковская обл. - 10953 (+151)

Кировоградская обл. - 885 (+11)

г. Киев - 16523 (+404)

Киевская обл. - 6648 (+94)

Львовская обл. - 16626 (+174)

Луганская обл. - 532 (+29)

Николаевская обл. - 1851 (+85)

Одесская обл. - 9157 (+283)

Полтавская обл. - 1130 (+61)

Ровенская обл. - 10217 (+144)

Сумская обл. - 2229 (+42)

Тернопольская обл. - 8377 (+302)

Харьковская обл. - 12112 (+280)

Херсонская обл. - 576 (+18)

Хмельницкая обл. - 3695 (+198)

Черновицкая обл. - 11847 (+132)

Черкасская обл. - 2294 (+117)

Черниговская обл. - 2574 (+29)

Заметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне, 10 августа, в Украине определили новое эпидемическое зонирование. По предварительным результатам, в "красную" зону попали населенные пункты из 11 областей.