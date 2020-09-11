live
Новости » Общество Читати новину українською

Новый антирекорд: За сутки в Украине обнаружили более 3 тысяч больных COVID-19

В Украине за сутки обнаружили рекордные 3 144 случая коронавируса Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве и Тернопольской области

В Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3 144 новых случая коронавируса COVID-19 еще 53 пациента умерли, а 1 128 человек преодолели болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро 11 сентября в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 076 человек умерли. Однако, количество выздоровевших пациентов возросло до 67 005.

Больше всего больных сейчас наблюдается в Киеве, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях. 

Статистика распространения COVID - 19 в регионах:

  • Винницкая обл. - 4690 (+84)
  • Волынская обл. - 6161 (+69)
  • Днепропетровская обл. - 3093 (+81)
  • Донецкая обл. - 1942 (+90)
  • Житомирская обл. - 4055 (+117)
  • Закарпатская обл. - 8453 (+94)
  • Запорожская обл. - 2136 (+55)
  • Ивано-Франковская обл. - 10953 (+151)
  • Кировоградская обл. - 885 (+11)
  • г. Киев - 16523 (+404)
  • Киевская обл. - 6648 (+94)
  • Львовская обл. - 16626 (+174)
  • Луганская обл. - 532 (+29)
  • Николаевская обл. - 1851 (+85)
  • Одесская обл. - 9157 (+283)
  • Полтавская обл. - 1130 (+61)
  • Ровенская обл. - 10217 (+144)
  • Сумская обл. - 2229 (+42)
  • Тернопольская обл. - 8377 (+302)
  • Харьковская обл. - 12112 (+280)
  • Херсонская обл. - 576 (+18)
  • Хмельницкая обл. - 3695 (+198)
  • Черновицкая обл. - 11847 (+132)
  • Черкасская обл. - 2294 (+117)
  • Черниговская обл. - 2574 (+29)

Новости по теме: В Минздраве анонсировали появление тестов, которые с одного образца определят грипп или COVID-19 у больного

Заметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне, 10 августа, в Украине определили новое эпидемическое зонирование. По предварительным результатам, в "красную" зону попали населенные пункты из 11 областей. 

ZIK

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Трамп продлил на год чрезвычайное положение в США Ход пешками: Косово и Сербия в большой геополитической игре Трампа Помпео допустил, что Навального могли отравить чиновники из Москвы США отменили визы для более тысячи китайских студентов из-за указа Трампа
Loading...

программы канала ZIK

Европа осудила правый экстремизм в Украине |
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Избирательные гонки. История танкера DELFI. Мир на Донбассе | Ток-шоу
Скандальное интервью Богдана. Правила въезда для иностранцев. Разработка вакцины | #Новости | 10.09.20
Заявление нардепки Янченко: сомневаюсь, что она сильно оговорилась, - Кацман