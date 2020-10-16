Новый антирекорд: За прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса

ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по приросту зараженных коронавирусом Фото из открытых источников

В Харьковской области 544 новых случаев болезни

По состоянию на утро 16 октября в Украине лабораторно подтверждено 287 231 случай коронавирусної инфекции. Об этом сообщает прессслужба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 287 231 случай COVID-19, из них 5408 летальных, а побороть болезнь смогли 121 919 человек.

В частности, за последние сутки зафиксировано 5992 случая заражения, 2269 пациентов выздоровело, а 106 человек умерло.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (544) области, в городе Киев (455) и во Львовской (365) области.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 29 412 случаев, Харьковская область – 27 457 и Львовская область – 24 171.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более 180 стран мира, в которых проживает около 99% населения планеты, присоединились к программе COVAX, с помощью которой они должны получить вакцину от COVID-19, когда она появится.

По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в результате приобщения к программы COVAX, в рамках механизма иммунопрофилактики вакцина будет предоставлена 20% населения, таким образом Украина получит лекарства для 8 млн граждан.