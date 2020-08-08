Новый антирекорд: В Украине за сутки выявили почти 1500 случаев COVID-19

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Это наибольшее количество инфицированных за сутки в стране от начала пандемии

В Украине за прошедшие сутки, 7 августа, обнаружили 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего заразившихся в Киеве и Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Миздрава.

Так, по состоянию на утро в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровел. За прошедшие сутки от осложнений болезни погибли 27 пациентов, а еще 600-выздоровели.

Статистика коронавируса в регионах:

Винницкая область — 2955 (+23)

Волынская область — 4226 (+64)

Днепропетровская область — 1525 (+17)

Донецкая область — 965 (+20)

Житомирская область — 2101 (+37)

Закарпатская область — 5697 (+82)

Запорожская область — 919 (+24)

Ивано-Франковская область — 5552 (+126)

Кировоградская область — 718 (+4)

м. Киев — 9378 (+200)

Киевская область — 4128 (+70)

Львовская область — 10726 (+154)

Луганская область — 152 (+6)

Николаевская область — 696 (+14)

Одесская область — 4069 (+165)

Полтавская область — 491 (+2)

Ровенская область — 6747 (+109)

Сумская область — 653 (+17)

Тернопольская область — 3257 (+45)

Харьковская область — 4661 (+134)

Херсонская область — 259 (+2)

Хмельницкая область — 1323 (+37)

Черновицкая область — 6565 (+88)

Черкасская область — 996 (+21)

Черниговская область — 991 (+26)

Заметим, данные из неподконтрольных правительству Украины территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, перед этим в Украине зафиксировали 1453 новых случая коронавируса.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня, 8 августа, Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в стране.