Новый антирекорд: В Украине за сутки выявили почти 1500 случаев COVID-19
Это наибольшее количество инфицированных за сутки в стране от начала пандемии
В Украине за прошедшие сутки, 7 августа, обнаружили 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего заразившихся в Киеве и Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Миздрава.
Так, по состоянию на утро в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровел. За прошедшие сутки от осложнений болезни погибли 27 пациентов, а еще 600-выздоровели.
Статистика коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 2955 (+23)
- Волынская область — 4226 (+64)
- Днепропетровская область — 1525 (+17)
- Донецкая область — 965 (+20)
- Житомирская область — 2101 (+37)
- Закарпатская область — 5697 (+82)
- Запорожская область — 919 (+24)
- Ивано-Франковская область — 5552 (+126)
- Кировоградская область — 718 (+4)
- м. Киев — 9378 (+200)
- Киевская область — 4128 (+70)
- Львовская область — 10726 (+154)
- Луганская область — 152 (+6)
- Николаевская область — 696 (+14)
- Одесская область — 4069 (+165)
- Полтавская область — 491 (+2)
- Ровенская область — 6747 (+109)
- Сумская область — 653 (+17)
- Тернопольская область — 3257 (+45)
- Харьковская область — 4661 (+134)
- Херсонская область — 259 (+2)
- Хмельницкая область — 1323 (+37)
- Черновицкая область — 6565 (+88)
- Черкасская область — 996 (+21)
- Черниговская область — 991 (+26)
Заметим, данные из неподконтрольных правительству Украины территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, перед этим в Украине зафиксировали 1453 новых случая коронавируса.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня, 8 августа, Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в стране.