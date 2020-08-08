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Новый антирекорд: В Украине за сутки выявили почти 1500 случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Это наибольшее количество инфицированных за сутки в стране от начала пандемии

В Украине за прошедшие сутки, 7 августа, обнаружили 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, больше всего заразившихся в Киеве и Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Миздрава. 

Так, по состоянию на утро в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровел. За прошедшие сутки от осложнений болезни погибли 27 пациентов, а еще 600-выздоровели. 

Статистика коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 2955 (+23)
  • Волынская область — 4226 (+64)
  • Днепропетровская область — 1525 (+17)
  • Донецкая область — 965 (+20)
  • Житомирская область — 2101 (+37)
  • Закарпатская область — 5697 (+82)
  • Запорожская область — 919 (+24)
  • Ивано-Франковская область — 5552 (+126)
  • Кировоградская область — 718 (+4)
  • м. Киев — 9378 (+200)
  • Киевская область — 4128 (+70)
  • Львовская область — 10726 (+154)
  • Луганская область — 152 (+6)
  • Николаевская область — 696 (+14)
  • Одесская область — 4069 (+165)
  • Полтавская область — 491 (+2)
  • Ровенская область — 6747 (+109)
  • Сумская область — 653 (+17)
  • Тернопольская область — 3257 (+45)
  • Харьковская область — 4661 (+134)
  • Херсонская область — 259 (+2)
  • Хмельницкая область — 1323 (+37)
  • Черновицкая область — 6565 (+88)
  • Черкасская область — 996 (+21)
  • Черниговская область — 991 (+26)

Заметим, данные из неподконтрольных правительству Украины территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, перед этим в Украине зафиксировали 1453 новых случая коронавируса. 

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня, 8 августа, Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в стране. 

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