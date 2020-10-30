Новый антирекорд коронавируса: В Украине за сутки обнаружили 8312 новых заражений

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За вчера побороть болезнь смогли 3394 человека

По состоянию на утро 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 378 729 случаев COVID-19, из них 7041 летальный, а побороть болезнь смогли 155 026 человек.

В частности, за последние сутки зафиксировано 8312 новых случаев заражения, 3394 пациента выздоровели, а 173 человека умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в городе Киев (741), Харьковской (659) и Хмельницкой (521) областях.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев - 36 768 случаев, Харьковская область - 35 675 и Львовская область - 29 314.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения намерено добавить новые методы для диагностики у пациентов коронавирусной болезни COVID-19. Как отмечается, Минздрав не устраивает количество тестирований на COVID-19, которое сейчас есть в Украине. В связи с этим планируется начать использовать тестирование на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.