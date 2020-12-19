Новые выплаты по частичной безработице: Кто сможет получить пособие

Фото из открытых источников

В правительстве предлагают выплачивать средства в случае сокращения рабочего времени

Министерство экономики разработало проект постановления Кабинета министров, который предусматривает предоставление права на пособие по частичной безработице людям, которым сократили рабочее время. Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Украины.

Отмечается, что сейчас проект постановления направлен на согласование профсоюзов. Согласно документу, право на помощь смогут получить работники, которым сокращено 50% рабочего времени.

В случае принятия постановления, пособие по частичной безработице будет предоставляться центром занятости работникам, если они потеряли часть заработной платы вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени. Причиной этого может быть приостановление (сокращение) производства продукции без прекращения трудовых отношений.

При этом средства на выплату работникам помощи будут предоставляться работодателям, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения предприятия.

Новости по теме: В Украине упростится процесс выплаты пенсий и денежной помощи

Напомним, вчера, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон касательно усиления социальной защити и поддержки граждан. Документ касается безработных и бывших участников АТО/ООС.