Новые случаи коронавируса обнаружили в Харьковской и Ивано-Франковской областях

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По данным Минздрава, новые случаи COVID-19 обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях

По состоянию на 20:00 20 марта в Украине официально подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, два новых случаев заболевания были зафиксированы в Ивано-Франковской и Харьковской областях области.

В частности, сейчас COVID-19 подтверждено в Киеве 3 и в восьми областях:

1. Черновицкая область – 15 (1 летальный, умерла 33-летняя женщина)

2. Житомирская область – 2 (1 летальный, умерла 71-летняя женщина). Второй больной – 56-летний мужчина, который вернулся из Австрии.

3. Киевская область – 2 (нардеп Шахов и его жена).

4. Днепропетровская область – 2.

5. Донецкая область – 1 (52-летний мужчина из Мариуполя).

6. Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный, умерла женщина).

7. Львовская область – 1 (Львов, пациент 1950 года рождения).

8. Харьковская область – 1.

Кроме этого, по словам главы Киевской ОГА Василия Володина, недавно третий случай коронавирус был зафиксирован в Киевской области. Однако в Минздраве пока не подтвердили эти данные.