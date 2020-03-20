Новые случаи коронавируса обнаружили в Харьковской и Ивано-Франковской областях
По данным Минздрава, новые случаи COVID-19 обнаружили во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях
По состоянию на 20:00 20 марта в Украине официально подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, два новых случаев заболевания были зафиксированы в Ивано-Франковской и Харьковской областях области.
В частности, сейчас COVID-19 подтверждено в Киеве 3 и в восьми областях:
1. Черновицкая область – 15 (1 летальный, умерла 33-летняя женщина)
2. Житомирская область – 2 (1 летальный, умерла 71-летняя женщина). Второй больной – 56-летний мужчина, который вернулся из Австрии.
3. Киевская область – 2 (нардеп Шахов и его жена).
4. Днепропетровская область – 2.
5. Донецкая область – 1 (52-летний мужчина из Мариуполя).
6. Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный, умерла женщина).
7. Львовская область – 1 (Львов, пациент 1950 года рождения).
8. Харьковская область – 1.
Кроме этого, по словам главы Киевской ОГА Василия Володина, недавно третий случай коронавирус был зафиксирован в Киевской области. Однако в Минздраве пока не подтвердили эти данные.