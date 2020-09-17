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Новые правила начисления субсидий: Розенко предостерег, что с 1 октября украинцам придется платить больше

Вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко Скриншот видео

Вице-премьер объяснил, почему в госбюджете заложили меньше средств на субсидии

Согласно новых правил начисления субсидий, которые вступят в силу с 1 октября текущего года, субсидиантам придется платить за жилищно-коммунальные услуги больше.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Гость студии раскритиковал действующий Кабинет министров Украины и напомнил об отдельных обещаниях правительства, которые оно так и не выполнило. Более того, говорит Павел Розенко, готовятся изменения, которые приведут к тому, что украинцам, которые получают субсидии, придется больше выкладывать из собственного кармана, чтобы оплатить коммунальные услуги.

"Рассказывали, что пенсионеры, которые старше 70 лет, не будут платить вообще "коммуналку" – платят! С 1 октября – новые правила начисления субсидий. Уже не 15% доходов граждан будет браться в расчет, а 20%. То есть все субсидианты будут платить на 20% больше, и таким образом бедные люди за жилищно-коммунальные услуги будут платить больше", – отметил Павел Розенко.

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Гость студии добавил, что поэтому в Государственном бюджете и заложили меньше средств на субсидии, потому что украинцам придется платить больше.

Напомним, Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, потерявших работу из-за введения карантина.

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