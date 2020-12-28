Новые правила и условия получения субсидий в 2021 году: Что изменится

С 1 января 2021 года больше украинцев смогут получить субсидии Фото из открытых источников

Среди изменений: подача заявлений онлайн, по почте или в местных общинах

В Украине с 1 января 2021 года меняются правила получения и условия представления для государственной помощи украинцами. Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная в программе "Сніданок с 1+1".

По словам чиновницы, с нового года в Управлении соцзащиты прекратят личный прием граждан. Подать заявление для получения субсидий и льгот украинцы смогут, используя платформу "Дія" или почту. Также с этим вопросом советуют обращаться в местные общины.

"Это связано с реформой децентрализации. В общинах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям", - сообщила она.

Лазебная добавила, что в Министерстве социальной политики расширили круг получателей субсидий от государства. В частности, изменения коснулись и временно безработных украинцев, будут приниматься во внимание их доходы за последний месяц.

"Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, которые получают пособие по частичной безработице. Потому что есть условие - три месяца нужно платить единый социальный взнос", - говорится в сообщении", - отметила министр.

С нового года субсидию получат украинцы, ухаживающие за лицами с инвалидностью. Также на помощь от государства могут рассчитывать и граждане Украины, чьи родственники временно находятся за границей.

"Мы не будем обращать внимания на эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", - добавила глава Министерства соцполитики.

Она заверила, что трех миллионов украинцев, участвующих в государственной программе на получение субсидий, изменения не коснутся.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планировал расширить социальные гарантии для получателей жилищных субсидий. Проект коснется 400 тысяч украинцев.