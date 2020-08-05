Новые карантинные ограничения: До пятницы Тернополь должен войти в "зеленую зону", – губернатор Труш

Телеканал ZIK

Сегодня в Тернополе заседала комиссия ТЭБ и ЧС, ситуация в городе улучшается

Если ситуация с коронавирусом в Тернополе будет улучшаться и в дальнейшем, то к пятнице город может войти в "зеленую зону".

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

Владимир Труш отметил, что эпидемиологическая ситуация в Тернопольской области по заболеваемости коронавирусом имеет волнообразный характер. Однако отнесение области к так называемой красной зоне, по словам губернатора, является оправданным и выполнение всех карантинных ограничений "красной зоны" обязательное.

В то же время он добавил, что прогнозы комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с коронавирусом в Тернополе являются положительными.

"У нас сегодня была проведена комиссия ТЭБ и ЧС. Мы увидели, что в течение последних двух дней ситуация улучшается, и уже к пятнице, если так ситуация будет улучшаться, Тернополь заходит в "зеленую зону", – заявил Владимир Труш.

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Напомним, Тернополь и Луцк требуют исключить их из красной карантинной зоны. Такое обращение к центральной власти горсовета приняли на внеочередных сессиях накануне.

Как сообщали, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С понедельника, 3 августа, красную зону установили в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области. В частности, в этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. В Луцке и Тернополе временно отменена остановка ряда поездов дальнего сообщения.