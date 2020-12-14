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Новогодний стол-2021 дорожает: Во сколько обойдутся украинцам традиционные угощения

Фото из открытых источников

3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры будут стоить 159,37 грн

В этом году в среднем новогодний стол для украинской семьи из 4 человек составит 1706,09 грн. Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, передает пресс-служба НААН.

Отмечается, что расчет праздничного стола проводился из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Так, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры будут стоить 159,37 грн, что по сравнению с прошлым годом выросло на 13,8%.

"Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 32,50 грн, 200 г соленых огурцов – 16,50 грн, 6 яиц – 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее организаторы праздничного городка на Софийской площади пообещали, что 18 декабря шляпа на главной елке страны заменят на звезду.

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