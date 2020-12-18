Новогодние праздники-2021: Стало известно, как будут работать банки и почта

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Расписание выходных дней определило правительство

В Украине на период новогодних праздников установили дополнительные нерабочие дни, в результате чего банки и почта будут работать по расписанию выходных дней, определенных правительством. Об этом сообщает "112 Украина".

Отмечается, что банковские учреждения будут работать в последний день текущего года, 31 декабря. Однако график их работы будет сокращенным, поэтому все вопросы украинцам рекомендуется закрыть до 14:00.

В то же время полный рабочий день в банках продлится 4 и 5 января. На следующий день, 6-го января отделения будут работать на час меньше, уже 7 и 8 января уйдут на выходные.

Что касается почтовых отделений, то "Укрпочта" не будет работать только 1 и 7 января. С 2 по 5 числа оператор будет работать по обычному графику, а 6 января – по сокращенному. Уже с 8 января отделения почты выйдут на обычный режим.

При этом на праздники наиболее загруженные отделения "Укрпочты" будут работать без выходных. С их перечнем можно ознакомиться здесь.

В свою очередь, "Новая почта" будет работать 31 декабря по сокращенному графику до 18:00. В первый день 2021 года в отделениях будет выходной. С 2 по 5 января почтовый оператор будет работать по обычному графику. Перед Рождеством, 6 января, график работы сократят до 18:00, а 7 и 8 января в "Новой почте" будут выходные.

Напомним, недавно "Укрзализныця" назначила три поезда в популярных направлениях во время новогодних праздников. Все они поедут на Западную Украину.