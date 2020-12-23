Новогодние настроения. Праздновать дома и со вкусом

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Подарочный фонд половины украинцев не превысит 1 000 грн, а еще треть готова потратить от 1 000 до 5 000 грн

Пандемия коронавируса вносит коррективы в новогодние традиции. Если верить опросу, проведенному рекламным агентством Postmen, в этом году лишь 4% украинцев собирается отметить праздник в большой кампании, 69% отпразднуют в кругу семьи, а оставшиеся 27% — в кругу друзей. Но и они не собираются устраивать мегавечеринки.

На подарках сэкономим…

Ограничения и карантин также повлияли на доходы большей части украинцев. Поэтому 91% участников опроса не планирует тратить на подарки больше, чем в прошлом году. Подарочный фонд половины украинцев не превысит 1 000 грн, а еще треть готова потратить от 1 000 до 5 000 грн. Читайте подробнее - Госбюджет Украины-2021: С извечным дефицитом и пенсионным тупиком.

Только 9% опрошенных выбирают подарки заблаговременно. Большинство делает это в предновогодние дни, спонтанно. Наверное, поэтому первое место среди новогодних подарков традиционно удерживают сладости, за ними — мелкие сувениры, игрушки, предметы ухода и гигиены, книги, обувь и одежда. Гаджеты и бытовую технику в этом году подарят близким чуть более 10% опрошенных, а новогодние путешествия — по понятным причинам, всего лишь 4%.

…но достойный стол накроем…

Бюджетный вариант новогоднего стола, по данным научного центра "Институт аграрной экономики", обойдется среднестатистической семье из 4 человек в 1 706 грн. В праздничное меню вошли традиционные оливье и селедка под шубой, мясные и рыбные нарезки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки и т.д.

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Как утверждают исследователи, за год новогодний стол подорожал более чем на 5%. Одни продукты больше, другие — меньше. Мясные продукты поднялись в цене на 10-30%, оливье — на 13,8%, а вот "шуба" осталась на уровне прошлого года.

За такие деликатесы, как красная икра и осетрина придется доплатить почти 500 грн. Так что для большинства украинцев новогоднее угощение потянет на 2 176 грн. Для жителей столицы стол с изысками обойдется в 2 427 грн.

…и отметим по домам!

Отмечать наступление Нового года у себя дома собираются 78% опрошенных. Эта цифра, возможно, не точна. Ведь опрашивали украинцев до определения даты локдауна, который начинается с 8 января.

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А вот в чем не приходится сомневаться, так это в том, что никакие ограничения не способны испортить новогодний праздник. Чтобы сохранить уровень дохода, около 30% жителей страны в уходящем году больше работали. Поэтому и отдыхать они будут с удвоенным желанием и большими надеждами на будущее.

По материалам: iSpace.news, Postmen, ННЦ Институт аграрной экономики









