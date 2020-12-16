Новогодние елки-2021: Цены, где купить законно и штрафы за нелегальное дерево

Дешевле елку можно приобрести прямо в государственных лесхозах. Чуть дороже дерево обойдется на елочных ярмарках

В Украине в 2020 году растет 13,5 млн новогодних елок. В этом году из них планируют срубить около 520 тысяч деревьев, из которых 237 тыс. елок планируется заготовить во время проведения рубок ухода за лесом, еще 289 тыс. – на специальных плантациях. Об этом сообщает Гослесагентство.

Как отмечается, большинству этих деревьев будет четыре года,"образцовой" лесники считают высоту 1 метр 10 сантиметров.

Купить елку можно просто в государственных лесхозах. На продажу будут выставлены: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская (смерека), пихта белая (пихта).

Гослесагенство отмечает, что это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. При покупке елок в государственных лесхозах цена по Украине от 48 до 120 гривен.

Покупателям предложат не только срубленные деревья, а также растущие в горшках.

"Цель продажи елок в горшках – внедрение во время зимних праздников позитивной европейской альтернативы срубленным новогодним елкам, формирование общественного мнения о недопущении самовольных рубок елок, привлечение внимания к сохранению и приумножению лесов Украины", – отмечают в ведомстве.

Елки от лесоводов в контейнерах будут продаваться в Винницкой, Житомирской, Сумской, Волынской, Херсонской, Черкасской и Ровенской областях. Цена их выше, поэтому и количество ограничено. Стоимость составляет от 200 до 2500 грн в зависимости от высоты и породы.

Как проверить, легальна ли елка

Новогодние елки будут маркировать самоклеющимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками.

Эти средства разрываются при попытке их снятия, поэтому повторно этикетки использовать нельзя.

Легальные елки будут иметь индивидуальные номера и штрих-коды Фото из открытых источников

Елки будут иметь индивидуальный номер и штрих-код, который есть в Системе электронного учета древесины, куда вносят данные о поставщике, его подчиненности и формы собственности. Чтобы проверить происхождение елки, введите номер из бирки, которая прикреплена к елке, на этом сайте.

Если информация о елке отсутствует, это может означать, что дерево срубили незаконно.

Документом, что подтверждает легальность происхождение новогодних елок при их транспортировке, является товарно-транспортная накладная.

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Штрафы

Штрафы за незаконную заготовку новогодних деревьев колеблются от 520 до 2347 грн в зависимости от диаметра хвойного дерева. Также размер ущерба зависит от места незаконной рубки елки и диаметра дерева в коре у шейки корня.

Если вырубкой, перевозкой, хранением или сбытом хвойных причинили существенный вред, штраф будет от 17 до 25,5 тыс. грн, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

За повторное нарушение или предварительный групповой сговор будет наказание ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Если нарушение случится в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, или в других особо охраняемых лесах, будет штраф от 25,5 до 34 тыс. грн, ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 17 по 30 декабря будут работать 178 законных пунктов, где можно будет приобрести новогодние елки и украшения. По предварительной информации, пункты продажи будут находиться во всех 10 районах города.