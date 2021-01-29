Новое украинское правописание пока действует, - Нацкомиссия по стандартам госязыка

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Новое правописание будет действовать до момента, когда решение суда вступит в законную силу

Национальная комиссия по стандартам государственного языка заявила, что постановление Кабинета министров про новое правописание пока является действующей и обязательное для использования в Украине до обнародования полного текста решения суда, которым оно отменено. Об этом сообщает Osvita.ua.

Как отмечается, в Нацкомиссии выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг новой редакции украинского правописания и тем, что заблаговременные действия, обращения и призывы могут вывести общество за пределы правового поля.

"Несмотря на широкий резонанс из-за решения суда, Нацкомиссия как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом обращает внимание, что на сегодня нет полного текста решения суда, которое может быть предметом конструктивного обсуждения", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров Украины, которым внедрялись изменения украинского правописания.

Впоследствии стало известно, что Кабинет министров намерен обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск и отменил постановление "Вопросы украинского правописания". Правительство имеет 30 дней на то, чтобы подать апелляцию.