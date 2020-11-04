Новая зона карантина в Украине пока не предусматривается, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Он отметил, что сейчас изменятся только правила для административных единиц, которые попадут в красную зону

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока не планируют создавать новую зону карантина, однако изменятся правила для административных единиц, которые попадут в красную зону карантина. Об этом он сказал в эфире "Радио НВ", передает "РБК-Украина".

По словам заместителя министра здравоохранения, сейчас админеденицы красной зоны могут просить Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить лишь некоторые ограничения из утвержденного правительством перечня.

"Теперь мы предлагаем следующее: когда мы пересекли показатель 320 случаев на 100 тысяч населения - это "красный" уровень. Но если в области показатель тестов из 100 протестированных составляет более 20 положительных, то в этой области применяется весь перечень ограничений. И в него попадает уже и общественный транспорт", - рассказал Виктор Ляшко.

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Ранее сообщалось, что правительство начало обсуждение усиление карантина в Украине и введение так называемой черной зоны.