Носите маски, а не респираторы, оставьте эту роскошь медикам, им их не хватает, – врач-инфекционист

Ольга Голубовская dsnews.ua

Носить маски на улице, когда идешь по пустынному парку, совсем не обязательно

В общественных местах все должны носить маски. А вот носить респираторы в гастрономах не обязательно. Можно обойтись без этой роскоши, их не хватает медицинским работника.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения’я Украины Ольга Голубовская.

Врач-инфекционист объяснила, когда и кому нужно носить медицинские маски в условиях эпидемии коронавируса:

"Относительно масок, то дискуссия об этом достигла какого-то апогея. Носить маски на улице, когда идешь по пустынному парку, совсем не обязательно. Но, если человеку спокойнее где-то ходить в маске, то она имеет право хоть в своей закрытой машине сидеть в маске, потому что ей так просто спокойнее. А насчет одевать маску на больного, то вы попробуйте на больного, который задыхается, одеть эту маку. Но стоит обратить внимание и на то, сколько легких и бессимптомных форм. 80% носители! То откуда мы знаем? Поэтому все должны носить маски в общественных местах", – Ольга Голубовская.

А вот что касается респираторов, то, по словам инфекциониста, их лучше оставить для медработников.

"Честно говоря, я против, когда носят респираторы, потому что их не хватает для медицинских работников. Поэтому я считаю, что носить респиратор, в гастрономах, можно как-то и обойтись уже без этой роскоши", – подчеркнула Ольга Голубовская.

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Напомним, по состоянию на 10:00 понедельника, 13 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 3102 случаи коронавирусной болезни COVID-19.