Норвегия открывает границы для 26 стран: Украинцев пока не будут пускать

Норвегия Фото из открытых источников

Украина остается в списке стран "красной зоны" из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации

В пятницу, 10 июля, правительство Норвегии открыло границы для 26 европейских государств, но Украины в списке так называемых "зеленых стран" нет. Об этом сообщает News in English.

Как отмечается, с 15 июля норвежцы смогут путешествовать странами Европы без необходимости проходить карантин после возвращения домой. Кроме этого, жители 26 государств будут иметь возможность прилетать в Норвегию без ограничений.

В частности, на следующей неделе Скандинавское государство откроет границы для следующих стран: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Фарерские острова, остров Гренландия, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Испания, Великобритания, Швейцария, Чехия, Германия и Австрия, а также регионы Блекинге, Кроноберг и Сконе в Швеции.

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К слову, норвежское правительство разрешило открыть границы для так называемых "зеленых стран" в ЕС и Шенгенской зоне, которые имеют низкий общий уровень заболеваемости COVID-19.

Однако, в списке "красных стран" остаются Украина, Болгария, Румыния, Венгрия, Хорватия, Португалия, Люксембург и большинство регионов Швеции.

Напомним, в конце июня Европейский Союз разрешил открыть границы для некоторых категорий украинцев.