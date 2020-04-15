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#НКВолонтеры в Черкассах обеспечивают медиков защитными экранами

Волонтеры Нацкорпуса обеспечивают медиков защитными экранами

 Национальный корпус - UA

#НКВолонтеры в Черкассах обеспечивают медиков защитными экранами. Собирают их собственноручно, а себестоимость в 5 раз ниже, чем аналоги на рынке, сообщает пресс-служба Нацкорпуса. 

Уже 3 недели в Черкассах действует инициатива НКволонтеры. Это проект Национального Корпуса, который объединил несколько сотен черкащан. Волонтеры работают в нескольких направлениях, среди которых ежедневное подвоз медиков из района, подвоз в пределах города и помощь больным, которые нуждаются в процедуре гемодиализа.

Волонтеры Нацкорпуса обеспечивают медиков защитными экранами

 Национальный корпус - UA

Руководитель Национального Корпуса в Черкассах Дмитрий Кухарчук рассказывает: "На горячую линию постоянно звонят люди, которые имеют желание приобщиться и быть полезными, но не имеют авто. Вместе с тем, во время подвоза медиков активисты узнали, что им критически не хватает средств защиты. Так и возникла идея создания защитных экранов силами волонтеров".

"Мы нашли способ изготовить детали экранов по цене в 5 раз ниже, чем аналоги на рынке. Обычно такие средства защиты стоят не меньше чем 200 гривен за единицу. Мы же нашли возможность изготовить по 40 гривен. К тому же, наши материалы значительно прочнее и не портятся от обработки дезинфицирующими средствами", – рассказывает сокоординатор движения Константин Мирошниченко.

Собирают экраны волонтеры собственноручно дома. Первую партию уже отгрузили в Черкасский роддом и Черкасскую областную больницу. Всего за неделю волонтеры изготовили защитные экраны для двух сотен медиков и анонсируют изготовления новой партии уже в ближайшее время.

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