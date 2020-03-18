Никто никому не помогает: Дмитрий Спивак отметил, что во время эпидемии коронавируса развеялся миф о европейской солидарности

Нам надо задуматься, в какую Европу нас с вами тянут

Во всей этой ситуации с эпидемией коронавирусом развеялся миф о европейской солидарности. В Европе никто никому не помогает.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил кандидат политических наук, председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Гость программы отметил, что во всей этой ситуации с эпидемией коронавируса есть 3 положительных момента:

"Первый – развеян миф о европейской солидарности. В Европе никто никому не помогает. Каждый прячется сам за себя. Возможно, нет в этом ничего плохого, просто нам надо задуматься, в какую Европу нас с вами тянут", – отметил Дмитрий Спивак.

Второй и третий миф, которые развеяла эпидемия коронавируса, продолжил Спивак, касается именно Украины.

"Это наш западноукраинский национализм. Миф о тех, кто больше любит Родину и тех, кто меньше любит Родину, также развеялся. И третье – каждый кризис это возможность. Даже Черчилль говорил, что преодолен кризис – это наши возможности. Вот и выйдем сильнее. Если сейчас не перессоримся, мы из толпы можем превратиться в некую политическую нацию", – добавил Дмитрий Спивак.

Напомним, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что пандемия коронавируса может привести к сокращению экономики Евросоюза на 5%.

Также напомним, что по последним данным общее количество случаев коронавируса COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.

В Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.