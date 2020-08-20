Николаевский порт "Ольвия" официально передали в концессию катарцам

Инвесторы должны вложить в порт 17,3 млрд грн в течение 35 лет

Передача порта "Ольвия" в концессию Telegram, Владислав Криклій

Николаевский специализированный порт "Ольвия" передали в концессию на 35 лет. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

Отмечается, что концессионером проекта стала катарская компания, которая управляет крупнейшим торговым портом своей страны. Катарцы планируют вложить в первый этап развития порта "Ольвия" около 3,4 млрд грн. В общем, за 35 лет будет привлечено до 17,3 млрд грн инвестиций.

Что касается условий договора, то Криклий выделил обязательства катарцев делать ежегодный концессионный платеж не меньше 80 млн грн (что в 16 раз превышает прибыль порта за 2019 год); обеспечивать минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год и гарантировать занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень зарплаты работникам порта на протяжении первых 6 лет.

По словам министра, сейчас планируется строительство новых объектов недвижимости на территории порта "Ольвия": зернового терминала и универсального перегрузочного комплекса. Важно, что около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

Кроме того, министр инфраструктуры сообщил, что сегодня, 20 августа, объявлен старт концессионного проекта порта в городе Черноморск.

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Напомним, в июне Украина передала в концессию Херсонский морской торговый порт. Компанию-концессионера обязали инвестировать в развитие порта около 300 млн грн. Кроме того, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.