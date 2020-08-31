Николаевская область усиливает карантин, несмотря на "зеленую зону"

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В ОГА объяснили такое решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19

Николаевская область решила усилить карантин, несмотря на отнесение региона к "зеленой зоне" карантинных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

В частности, в области запретят:

проведение концертов (кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности);

дискотеки;

работу развлекательных заведений (ночных клубов);

деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное).

В ОГА объяснили такое решение быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19. В частности, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не больше 40).

Напомним, по состоянию на утро 31 августа в Украине лабораторно подтверждены 121 215 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксирован 2 141 новый случай, 380 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли.