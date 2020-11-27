Никакого лечения рака содой: В МОН пообещали изъять неуместные высказывания из учебника

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Вину за ошибку в ведомстве возложили на предыдущее руководство

В Министерстве образования и науки пообещали изъять текст о лечении онкологии с помощью соды с учебника "Химия" для 9-го класса, а также заявили о попытке дискредитации руководства ведомства. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"В попытках дискредитации руководства Министерства образования и науки Украины авторы манипуляций доходят до крайностей. Поэтому еще раз разъясняем вопрос появления в украинских школах некачественных учебников с неточностями, ошибками и неуместным содержанием", - говорится в сообщении.

В МОН рассказали, что история со скандальным учебником по химии для 9-го класса, где содержится упоминание о "лечении рака содой", берет свое начало в 2017 году. Тогда учебник прошел конкурсный отбор, во время которого его анализировали три эксперта:

Ганич А. В. (учитель химии Сторожницкой общеобразовательной школы I-III ступеней Ужгородского районного совета Закарпатской области, старший учитель);

Филоненко И. А. (заведующий НМЦ естественно-математического образования и технологий Института последипломного педагогического образования Киевского университета имени Бориса Гринченко);

Милюкин М. В. (ведущий научный сотрудник отдела аналитической химии и радиохимии Института коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского НАН Украины, доктор химических наук, старший научный сотрудник).

Результаты исследования вышеупомянутых экспертов рассматривала созданная приказом МОН конкурсная комиссия, которая, в свою очередь, пришла к выводу о возможности предоставления учебнику "Химия" для 9-го класса учреждений общего среднего образования (авт. Савчин М. М.) грифа "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины".

По итогам выбора учебными заведениями учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования и науки Украины Гриневич Л. Н. и руководителе Института модернизации содержания образования Ткаченко В. В.

Как отметили в МОН, Институт модернизации содержания образования, комментируя ситуацию относительно этого учебника, в ответ на запросы средств массовой информации обнародовал позицию автора и экспертов, которые проводили соответствующую экспертизу и одобряли учебник к печати.

"Предоставленные объяснения ИМСО не являются позицией самого института и, тем более, не являются оправданием сомнительного содержания учебника. Сейчас ИМСО принимает меры по изъятию неуместных высказываний о применении соды в учебнике "Химия" для 9-го класса. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - пообещали в министерстве.

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Напомним, недавно в школьном учебнике по химии за 9 класс заметили информацию о том, что сода обладает профилактическими и лечебными свойствами при онкологических заболеваниях.

Впоследствии в Министерстве образования и науки Украины ответили, что информация в учебнике за 9 класс по химии, где пищевая сода якобы лечит рак, способствует развитию критического мышления у учащихся, поэтому пока нет оснований для отмены из учебника грифа "рекомендовано Министерством".