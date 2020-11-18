Никаких концертов, гуляний и еды: Стало известно, как будут праздновать Новый год в Киеве

Проведение всех мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации

Учитывая пандемию коронавируса праздновать Новый год в Киеве будут без фудкортов, больших концентров и массовых гуляний. Об этом основатель проекта FolkUkraine Игорь Добруцкий, сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, из еды и напитков организаторы смогут оставить только то, что можно приготовить за стеклом - кофе, чай, какао, глинтвейн. Вполне вероятно, что останутся сувениры.

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"Приближается Новый год. Мы, конечно, готовимся. А относительно ограничений: которые будут действовать в Украине – таких мы будем придерживаться. Единственное что – мы отказались однозначно от фудкорта, где надо что-то готовить. Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать: кофе, чай, какао, глинтвейн – это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное – концерты, празднование дня Святого Николая – на это все будет ограничение", - рассказал Добруцкий.

Он также уточнил, что пока не планируется даже большого концентра в новогоднюю ночь. Продолжается подготовка зажжения елки - 19 декабря в 19:00, но как именно будет происходить празднование, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией и говорят, что готовы вносить коррективы.

Напомним, ранее стало известно, какой будет главная елка страны. Как и обычно, ее разместят на Софийской площади Киева, однако на этот раз дерево высотой 34 метра будет искусственным.