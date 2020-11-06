Никаких черных зон карантина: В Минздраве опровергли информацию

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

В Минздраве даже не было дискуссий по этому вопросу

В Министерстве здравоохранения опровергли введение черной зоны карантина в Украине и назвали эту информацию фейком. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина".

По словам министра, в ведомстве даже не было обсуждения по этому вопросу.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких черных зон никто не предлагал вводить", - сказал Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, несмотря на пока стабильную ситуацию с количеством коек в больницах, уже в декабре может наступить коллапс медицинской системы, если темпы распространения COVID-19 будут расти.

Как сообщалось, по состоянию на 6 ноября в Украине 440 188 человек заболели коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни.