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Никаких черных зон карантина: В Минздраве опровергли информацию

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

В Минздраве даже не было дискуссий по этому вопросу

В Министерстве здравоохранения опровергли введение черной зоны карантина в Украине и назвали эту информацию фейком. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина". 

По словам министра, в ведомстве даже не было обсуждения по этому вопросу. 

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких черных зон никто не предлагал вводить", - сказал Степанов.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, несмотря на пока стабильную ситуацию с количеством коек в больницах, уже в декабре может наступить коллапс медицинской системы, если темпы распространения COVID-19 будут расти. 

Как сообщалось, по состоянию на 6 ноября в Украине 440 188 человек заболели коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни.

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