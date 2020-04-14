Ни спутников, ни дронов для контроля территории в Украине не используют, – Матвиенко

Константин Матвиенко intvua.com

А это позволило бы легче справиться с пожарами

В Украине не используют современных средств – спутников или дронов – для контроля территорий, а они дают возможность гасить пожары за GPS-координатами – адресно.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил политолог Константин Матвиенко.

Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы предотвращать масштабные пожары, как в зоне отчуждения, необходимо принимать превентивные меры.

"А каким образом вообще в Украине используются современные средства контроля территорий – такие, как дроны и спутники? И я был очень удивлен тем, что ни спутников, ни дронов для контроля территории не используют", – отметил гость ток-шоу.

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Константин Матвиенко добавил, что даже сайты, которые показывают направления движения ветров и т. п, – это волонтерские проекты.

"Нам необходимы именно дроны и спутники. По GPS-координатам можно адресно тушить пожар", – отметил Константин Матвиенко.

Как сообщалось, глава ГСЧС Николай Чечеткин на совещании с Владимиром Зеленским заявил, что пожар в Чернобыльской зоне был ликвидирован, однако тление, которое осталось, будут гасить еще в течение нескольких дней.

Впоследствии стало известно, по состоянию на 12:00 14 апреля в Чернобыльской зоне обнаружены два новых очага пожаров.

Как сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, загрязненные в результате пожаров в Чернобыльской зоне воздушные массы движутся в южном и юго-восточном направлении.

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