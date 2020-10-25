Ни одна область Украины не готова к ослаблению карантина, - Минздрав

Ни одна область Украины не готова к ослаблению карантина Фото из открытых источников

Во всех областях превышен показатель заболеваемости за последние 14 дней

В Украине по состоянию на 25 октября ситуация с распространением коронавируса COVID-19 не позволяет ослаблять карантинные ограничения во всех областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, ослабление карантина невозможно, если в регионе имеется хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

По состоянию на 25 октября показатель заболеваемости за последние 14 дней превышен во всех областях Украины. В частности, самый высокий — был зафиксирован в Хмельницкой (360,4 случая на 100 тыс. населения), Черновицкой (343,0) и Сумской (333,1) областях при допустимом значении менее 40.

Также в Украине занято 61,1 процента койко-мест, предназначенных для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Самый низкий показатель заболеваемости сейчас в Кировоградской области — 78,0.

Напомним, по состоянию на утро 25 октября в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6391 — летальный, а 141 508 пациентов выздоровели.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине занято 61,7 процента койко-мест, которые предназначены для пациентов с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19.