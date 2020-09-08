Ни один человек не должен получать меньше, чем получал, - Бабак о выплатах педагогам

Сергей Бабак Скриншот видео

Парламентарий рассказал об инициативах МОН по зарплатам учителей

Никто из педагогов не должен получать меньшую заработную плату, чем та, которую получал раньше.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Парламентарий прокомментировал заявление профсоюза относительно того, что Минобразования хочет снизить зарплаты учителям и уменьшить надбавки.

"На заседании Комитета у нас была задача полтора месяца назад, поставленная МОН, разработать или предложить концепцию повышения заработных плат педагогам. Министерство предложило, но предложило не изменение концепции, а поэтапное повышение. Более того, одно из предложений как раз было, по моему мнению, не очень удачное, хотя среднеарифметически они, может, и правы. Что у нас происходило раньше: КМУ не поднимал прожиточный минимум по разным причинам, соответственно, не поднимались другие тарифные разряды", – отметил Сергей Бабак и объяснил, что когда не повышали прожиточный минимум, не росла зарплата учителей, поэтому депутаты вносили в законодательство об образовании правки о надбавки. Одна из таких надбавок - за престижность, отметил нардеп.

"Поэтому одно из предложений было - давайте мы отменим эту надбавку до 30%, но вместо этого поднимем на 20% оклад. То есть среднеарифметически, я не исключаю, что в МОН в данном случае были правы, но для той части, пусть она будет и небольшая, но для той части, которая получает 30% надбавки, это действительно будет понижение на 10% заработной платы. Поэтому Комитет однозначно сказал, что этого не будет, мы это не пропустим... Ни один человек не должен получать меньше, чем он получал", – заявил Сергей Бабак.

Напомним, как заявил и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, организация материально-технического и финансового обеспечения учебного процесса в школах полагается на сельские, поселковые, городские и областные советы, поскольку средств на это у правительства в госбюджете нет.

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