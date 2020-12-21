Независимой стране - независимую церковь: Украинские верующие вышли на митинг под стены Офиса генпрокурора

Телеканал ZIK

В разжигании религиозной вражды люди обвиняют пятого президента Украины Петра Порошенко и требуют привлечь его к ответственности

"Независимой стране - независимую церковь". С такими лозунгами под стены Офиса генерального прокурора вышли украинские верующие. Они считают, что права верующих категорически нарушаются, ведь за людей выбирают, в какую церковь им ходить.

Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK.

Как отмечается, в разжигании религиозной вражды люди обвиняют пятого президента Украины Петра Порошенко, ведь именно он в 2018 году обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой признать автокефалию Украинской церкви. Такой шаг фактически подчинил украинскую церковь Константинополю.

Организаторы акции требуют наказания всем, кто поспособствовал такому решению, в частности экс-президенту Украины Петру Порошенко, экс-министру культуры Евгению Нищуку и митрополиту Епифанию, структуры которого, воспользовавшись властью Порошенко, проводили рейдерские захваты храмов.

"Во время получения томоса мы начали правовую защиту верующих храма Рождества Христова в Одессе, которые остались в юрисдикции Киевского патриархата, подали соответствующие документы во все инстанции о том, что они не хотят и не переходят под ПЦУ, но тем не менее, силовым методом был захвачен наш храм, людей и священников Киевского патриархата избили", – сказал организатор акции Андрей Сидоренко.

Украинские верующие также возмущены словами Варфоломея о том, что он признает только Православную Церковь Украины. Хотя в Украине давно создана и существует Украинская православная церковь Киевского патриархата, которая имеет очень много прихожан.

"Они решения свои выносят таким образом, что только Православная Церковь Украины имеет право на существование. Но Киевский патриархат, на самом деле, не ликвидирован", – подчеркнула участница митинга Ирина.

Поддержать акцию протеста пришли и военные, и ветераны АТО. Говорят, что во времена Киевского патриархата армия испытывала большую поддержку со стороны церкви, поэтому сейчас они становятся на сторону Украинской православной церкви Киевского патриархата. Готовы защищать веру и не допускать рейдерских захватов храмов по всей Украине.

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Напомним, в ноябре верующие выходили к Софиевской площади с акциями недоверия к Вселенскому патриарху Варфоломею.