Незаконно посещал Крым: МИД Литвы предлагает не впускать Филиппа Киркорова в страну

Филипп Киркоров Фото из открытых источников

Окончательное решение в отношении Киркорова предложено принять министру внутренних дел Литвы Агне Билотайте

Министерство иностранных дел Литвы намерено не впускать в страну российского исполнителя поп-короля Филиппа Киркорова и внести его в черный список невъездных. Об этом сообщила пресс-служба литовского ведомства.

Согласно сообщению, в понедельник, 18 января, Министерству внутренних дел и Департамента по делам миграции было передано предложение, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса указано, что артист своими многократными посещениями временно оккупированного полуострова Крым "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

"Мы будем системно оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими", - отметил министр.

Позже Ландсбергис сказал журналистам, что окончательное решение в отношении Киркорова предложено принять министру внутренних дел Агне Билотайте. Однако он подчеркнул, что участие Киркорова в концертах в Крыму "сильно вредит национальной безопасности Литвы".

К слову, дискуссии о расширении черного списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии за культурные мероприятия, которые не состоялись, были предоставлены литовским компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

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