Незадолго до выборов в ЦИК выявили 34 случая коронавируса, 71 работник на больничном

ЦИК УНИАН

Впрочем, многие люди продолжают работать дистанционно

В Центральной избирательной комиссии подтверждено 34 случая заболевания COVID-19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК.

"В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работника — сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что принимают все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, осмотр врачами людей, которые имеют подозрение на болезнь или контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и тому подобное.

"Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - подчеркнули в Комиссии.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 9 октября количество больных коронавирусом в Украине составляет 250 538 человек, за минувшие сутки обнаружили рекордно большое количество новых случаев COVID-19 — 5804.