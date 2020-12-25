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Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом, - СМИ

Джонни Депп Niviere David/Abaca/Sipa USA/Sip/Legion Media

При этом фильмы с участием актера все еще доступны за пределами США

Стриминговый портал Netflix удалил все фильмы с голливудским актером Джонни Деппом из американской библиотеки после его проигрыша в суде по домашнему насилию. Об этом сообщает Geek Buzz.

Отмечается, что при этом фильмы с участием актера все еще доступны за пределами Соединенных Штатов Америки.

Вероятно, такое решение Netflix связано с недавним проигрышем Деппа дела в Высоком суде Великобритании, который в ноябре 2020 года пришел к выводу, что актер, начиная с 2013 года, бил свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд 12 раз.

По данным СМИ, другой американский стриминговый сервис Disney+ пока не удалял с собственной платформы фильмы "Пираты Карибского моря", в котором Джонни Депп играл главного героя капитана Джека Воробья.

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Как известно, голливудский актер Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun, который утверждал, что актер систематически избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд.

Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп в переписке со своим другом Полом Беттани угрожал убить свою бывшую жену Эмбер Херд.

К слову, американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал угрозы, которые в его адрес звучали со стороны Деппа, который обещал отрезать Маску гениталии, через его бывшую жену Эмбер Херд. 

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