Netflix ожидает замедления подписок со сворачиванием карантина

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Netflix оказался одной из немногих компаний, для финансовых результатов которых самоизоляция стала благом

Видеосервис Netflix ожидает, что рост количества подписчиков будет расти медленнее из-за исчерпания коронавирусного бума подписок. Об этом говорится в квартальном отчете Netflix.

В частности, котировки компании на этой новости снизились на 10%, но с начала года они все равно выросли на 60%, а с уровня мартовского дна - на 70%.

Отмечается, что Netflix оказался одной из немногих компаний, для финансовых результатов которых самоизоляция стала благом. Во втором квартале сервис отчитался о 10 млн новых платных подписчиков после увеличения в 15,8 млн в первом квартале.

За первое полугодие 2020 года к сервису присоединились всего на 10% меньше подписчиков чем за весь 2019 год. Квартальная выручка соответствует прогнозам: 6,15 млрд долларов.

Но в третьем квартале компания ожидает всего 2,5 млн новых подписчиков, тогда как рынок прогнозировал 5,3 млн.

"Ралли акций" компании может заглохнуть, поскольку инвесторов интересует, останутся подписчики с Netflix после снятия карантина, открытия границ и нормализации повседневной жизни.

С другой стороны, ситуация с эпидемией на основном рынке компании - в США - ухудшается, ограничительные меры возвращаются, и это может продлить действие факторов роста подписной базы в виде закрытых кинотеатров и стадионов.

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Ранее сообщалось, что видеоплатформы YouTube и Netflix уменьшат качество трансляции в Европе, чтобы избежать перегрузки на сеть в связи с тем, что миллионы европейцев через коронавирус работают дистанционно и многие смотрят видео.