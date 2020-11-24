Геральт убегает от Рождества: Netflix опубликовал забавный ролик "Ведьмака"

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Для видео компания использовали сцены из первого сезона сериала

Накануне новогодне-рождественских праздников компания Netflix сделала шуточный ролик, в котором Геральт из "Ведьмака" пытается убежать от Рождества.

Для видео компания использовали сцены из первого сезона сериала, которые кардинально изменили сюжет благодаря рождественским украшениям.

На кадрах Геральт из Ривии убегает не от своего предназначения, а от праздничного настроения. Сети уже успели оценить новый юмор от Netflix.

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Напомним, ранее американская стриминговая компания Netflix назвала новый самый популярный сериал этого года, им стал "Ферзевый гамбит", или в другом переводе "Ход королевы".