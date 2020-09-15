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Netflix готовит локализацию интерфейса для украинцев, - СМИ

из открытых источников

Работы по локализации займут около года

Американская стриминговая компания Netflix занимается разработкой локализации своего интерфейса для украинских пользователей. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник, близкий к компании.

"Это (локализация, — ред.) достаточно долгий и трудоемкий процесс, к которому приобщена не одна техническая команда. Ожидается, что работы займут около года", - отметил информатор.

Однако не сообщается, означает ли этот шаг компании расширение количества субтитрированных украинским языком фильмов и сериалов Netflix.

Справка:

Сервис Netflix - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Компания основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рендольфом.

Netflix является одним из крупнейших сервисов для развлечений в мире. По состоянию на апрель 2020 года более 182 миллионов человек по всему миру оформили на него подписку.

В Украине сервис стал доступным в 2016 году. В конце 2019 года Netflix начал добавлять украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам, таким как: "Карточный дом", "Южный парк", "Викинги" и др. Украинской озвучки или дубляжа и украиноязычного интерфейса на платформе нет.

На нынешней телепремии "Эмми" Netflix получил рекордные 160 номинаций.

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Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм "The Last Mercenary" ("Последний наемник"), который будет о политических интригах. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дам и Албан Иванов.

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