Netflix готовит локализацию интерфейса для украинцев, - СМИ

"Это (локализация, — ред.) достаточно долгий и трудоемкий процесс, к которому приобщена не одна техническая команда. Ожидается, что работы займут около года", - отметил информатор.

Однако не сообщается, означает ли этот шаг компании расширение количества субтитрированных украинским языком фильмов и сериалов Netflix.

Справка:

Сервис Netflix - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Компания основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рендольфом.

Netflix является одним из крупнейших сервисов для развлечений в мире. По состоянию на апрель 2020 года более 182 миллионов человек по всему миру оформили на него подписку.

В Украине сервис стал доступным в 2016 году. В конце 2019 года Netflix начал добавлять украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам, таким как: "Карточный дом", "Южный парк", "Викинги" и др. Украинской озвучки или дубляжа и украиноязычного интерфейса на платформе нет.

На нынешней телепремии "Эмми" Netflix получил рекордные 160 номинаций.

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Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм "The Last Mercenary" ("Последний наемник"), который будет о политических интригах. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дам и Албан Иванов.