"Нет тарифогеноциду": Под Харьковом протестующие перекрыли трассу из-за высокой "коммуналки"

Протестующие требуют снизить коммунальные тарифы t.me/kharkivlife

Возмущенные местные жители требуют снизить стоимость коммунальных услуг

В поселке Высокий Харьковского района примерно полсотни человек вышли на протест из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на полицию Харьковской области.

Отмечается, что местные жители перекрыли трассу М-18 (Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта), однако пропускают спецтранспорт, а также каждые 15 минут другие автомобили. Очевидцы сообщили, что пробки на месте акции нет.

Протест под Харьковом t.me/kharkivlife

По предварительной информации, на протест вышли до полусотни граждан с требованием снизить коммунальные тарифы. Некоторые из них держат плакаты: "STOP геноцид", "Люди - не быдло", "Нет тарифогеноциду". Охрану общественного порядка в поселке обеспечивают 15 полицейских.

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Позже в одном из местных Telegram-каналов сообщили, что жители города Люботин Харьковской области также присоединились к митингу и перекрыли трассу Харьков-Киев.

Напомним, недавно в Министерстве социальной политики заверили, что ряд украинцев, которые получают субсидию, никоим образом не почувствуют повышения коммунальных тарифов.