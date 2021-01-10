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"Нет тарифогеноциду": Под Харьковом протестующие перекрыли трассу из-за высокой "коммуналки"

Протестующие требуют снизить коммунальные тарифы t.me/kharkivlife

Возмущенные местные жители требуют снизить стоимость коммунальных услуг

В поселке Высокий Харьковского района примерно полсотни человек вышли на протест из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на полицию Харьковской области. 

Отмечается, что местные жители перекрыли трассу М-18 (Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта), однако пропускают спецтранспорт, а также каждые 15 минут другие автомобили. Очевидцы сообщили, что пробки на месте акции нет. 

Протест под Харьковом t.me/kharkivlife

По предварительной информации, на протест вышли до полусотни граждан с требованием снизить коммунальные тарифы. Некоторые из них держат плакаты: "STOP геноцид", "Люди - не быдло", "Нет тарифогеноциду". Охрану общественного порядка в поселке обеспечивают 15 полицейских. 

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Позже в одном из местных Telegram-каналов сообщили, что жители города Люботин Харьковской области также присоединились к митингу и перекрыли трассу Харьков-Киев. 

Напомним, недавно в Министерстве социальной политики заверили, что ряд украинцев, которые получают субсидию, никоим образом не почувствуют повышения коммунальных тарифов. 

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