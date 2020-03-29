Нет распродаже земли: Нацкорпус проведет автопробег по центру Киева

Нацкорпус проведет автопробег по центру Киева dt.ua

Акция стартует в 9:00 от Олимпийской площади

30 марта Национальный Корпус инициирует автопробег в знак протеста против принятия законопроекта о распродаже украинской земли.

Акция стартует в 9:00 от Олимпийской площади. Колонна будет двигаться через Крещатик и в 10:00 прибудет к зданию Верховной Рады, где планируется рассмотрение соответствующего вопроса. Конечной точкой автопробега будет метро "Арсенальная".

Мы не допустим принятия антиукраинского закона и не позволим во время войны и экономического кризиса за бесценок распродавать украинскую землю международным агрохолдингам!