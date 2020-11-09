Несмотря на отказ НВФ Украина все равно откроет КПВВ на Донбассе, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

В 8 часов утра откроются КПВВ "Счастье" и "Золотое", а также новый ЦПАУ и отделение "Ощадбанка"

Во вторник, 10 ноября, Украина откроет новые КПВВ на Донбассе несмотря на отказ незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает пресс-служба украинской делегации.

В частности, в 8 часов утра откроются КПВВ "Счастье" и "Золотое", а также новый ЦПАУ и отделение "Ощадбанка" в городе Счастье.

В то же время свою работу возобновят и старые КПВВ по графику с 08:00 до 18:00.

"С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверений российской стороны о необходимости заботы о потребностях мирных жителей по обе стороны линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, предоставленных руководству ОБСЕ и украинской делегации", - цитирует Кравчука пресс-служба.

В то же время в ТКГ напомнили, что во время въезда на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Также является обязательным условием пребывания в защитной маске и самоизоляция или тест на коронавирус.

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Напомним, со вторника, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил должно было быть восстановлена работа всех контрольных пунктов въезда-выезда. Как отмечается, на территории Донецкой области пропуск будет осуществляться через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в Луганской области – через КПВВ "Станица Луганская" и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

Однако впоследствии в ОРЛО решили не открывать со своей стороны новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" 10 ноября.

Впоследствии украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что Российская Федерация сорвала открытие КПВВ на Донбассе, которые должны были начать свою работу 10 ноября.