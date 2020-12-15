Непогода вызвала проблемы с электроснабжением в 234 населенных пунктах, - ГСЧС

Мокрый снег Фото из открытых источников

Спасатели также предупреждают о гололедице 15 декабря

Из-за мокрого снега и порывов ветра 234 населенных пункта в трех областях остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, в результате осложнения погодных условий сработала система защиты линий электропередач. Всего были обесточены 234 населенных пункта в трех областях: Черниговская – 204, Сумская – 23 и Киевская – 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме этого, в ГСЧС предупредили, что, по информации синоптиков, 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах ожидается гололедица.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что во вторник, 15 декабря, в Украине будет наблюдаться снег с дождем, местами температура воздуха упадет до -2 градусов.