Непогода в западных областях: Шмыгаль рассказал, когда закончатся наводнения

Убытки правительство будет считать после того, как сойдет вода

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в ближайшие дни наводнение в западных областях должно закончиться, после этого Кабмин сможет посчитать точную сумму нанесенного ущерба. Об этом чиновник рассказал в интервью ВВС Украина.

"За эти три дня количество осадков составляет 5-12 мм и количество воды спадает. Волна, которая сошла с гор пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий", - рассказал премьер.

Кроме этого, он отметил, что пока точная сумма, необходимая для восстановления инфраструктуры после наводнения, неизвестна. Подсчитать точные убытки планируют в течение следующих нескольких недель, когда сойдет вода и можно будет выявить все разрушения.

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"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили более 700 млн гривен", - сказал Шмыгаль.

Кроме этого, он рассказал о выделении дополнительных денег на горючее и на обеспечение служб чрезвычайных ситуаций: Нацгвардии, полиции, которые ликвидируют последствия непогоды.

Также премьер заявил, что правительство готово "выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщения и возместить потери людей и домохозяйств от стихии".

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Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Западной Украине наводнение уничтожило примерно 22 тыс. домохозяйств и приусадебных участков, что нанесло жителям затопленных регионов колоссальные убытки.