Непогода в Западной Украине: В ГТС заявляют о риске повреждения объектов

Последствия непогоды в Ивано-Франковске ГСНС

Наводнение повредило воздушный переход газопровода-отвода в Ивано-Франковской области

В результате масштабного наводнения в западных областях образовался риск повреждения объектов газотранспортной системы. Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС в Facebook.

В частности, в результате наводнения был поврежден воздушный переход газопровода-отвода к газораспределительной станции "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье (Ивано-Франковская область), что стало причиной прекращения газоснабжения 9 населенных пунктов в Черновицкой области. Также остаются риски подтопления ГРС "Могилев-Подольский" (Винницкая область).

Отмечается, что компания займется восстановлением газопровода через реку Черемош сразу после того, как стихнет непогода.

"На сегодняшний день транзит газа в страны ЕС и транспортировки до потребителей во всех других населенных пунктах Украины осуществляется бесперебойно в запланированных объемах. Объекты ГТС, участвующих в обеспечении транзита, находятся под особым контролем - сейчас специалисты компании оценивают риски как приемлемые", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Ивано-Франковской области из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов Тлумацкого района, несколько домов отрезаны от сообщения.