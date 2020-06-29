Непогода в Западной Украине: Подтопленными остаются 550 домов

Затопления в Западной Украине Фото с открытых источников

Жертвами непогоды стали три человека в Ивано-Франковской области

Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий дождевого паводка в западных областях, так в трех регионах подтопленными остаются 550 домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, в 70 населенных пунктах (Ивано-Франковская (42), Черновицкая (19), Львовская (2), Тернопольская (7) области), подтоплены 550 домов и 1 объект социальной и бытовой сферы.

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Также затоплено 831 подвал (Ивано-Франковская (574), Черновицкая (217), Тернопольская (34), Львовская (6); 1 тыс. 898 приусадебных участков (Ивано-Франковская (1 тыс. 8), Черновицкая (679), Тернопольская (209), Львовская (2).

Кроме этого, в западных областях разрушено 150,5 км автодорог и 83 мосты, повреждены 582 км автодорог и 220 мостов.

С начала работ спасатели эвакуировали и отселили 2523 лица. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 774 человек и 291 единица техники, из них от ГСЧС 467 человек и 193 единиц техники.

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Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Украине по состоянию на утро понедельника, 29 июня, 103 населенные пункты в Украине остались без электроснабжения.