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Непогода в Украине: В Одесской области перекрывают часть международной трассы

Фото из открытых источников

Полиция перекроет участок трассы Одесса-Рени

В связи с опасностью затопления в Одесской области будет перекрыт участок трассы международного значения Одесса-Рени. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"В период с 8 часов утра 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации будет перекрыт участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка)", - говорится в сообщении.

В полиции призвали водителей воздержаться от поездок через указанный участок дороги и выбрать альтернативный маршрут движения.

"Настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, в Ивано-Франковской области из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов Тлумацкого района, несколько домов отрезаны от сообщения.

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