Непогода на Западной Украине: Выпускникам школ советуют отказаться от участия в основной сессии ВНО

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В Центре отметили, что их работники поддержат и проконсультируют выпускников

Выпускникам школ из Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей советуют отказаться от участия в основной сессии Внешнего независимого оценивания в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, которые живут в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, которые страдают от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии.

Очевидно, что в сложившейся ситуации Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, сможете ли доехать до пунктов тестирования, просим Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что их работники из Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддержат и проконсультируют выпускников. Также на сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, который будущие абитуриенты должны подать.

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Напомним, в городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в результате местные жители временно остались без водоснабжения.