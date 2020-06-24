Непогода на Западе Украины: Шмыгаль заявил, что причиной наводнений стали дожди, а не вырубка лесов

Также масштабные разрушения связаны с неудовлетворительным состоянием системы водоотводов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что причиной наводнений в западных регионах Украины является большое количество осадков, а не вырубка лесов. Об этом он заявил во время брифинга относительно ситуации с преодолением последствий непогоды на Западной Украине, который транслировал телеканал ZIK.

"И норма осадков, которая выпала здесь за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдержал водные потоки, которые образовались. Это, наверное, вопрос больше к науке – как происходят эти трагедии, из чего они берутся", - отметил глава правительства.

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Кроме этого, он отметил, что в целом за последние пять лет объемы вырубки и продажи леса уменьшились, в частности в Ивано-Франковской области, на 20%.

Во время брифинга председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров также отметил, что ужасные последствия непогоды вызванные ненадлежащим состоянием системы водоотводов в населенных пунктах.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал сумму финансовой помощи, которую будет выделено для Прикарпатья на преодоление последствий непогоды.