Неизвестные звонят педагогов и представляются Шкарлетом: В МОН предупредили о мошенниках

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

Ведомство намерено обращаться к правоохранителям

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что от его имени неизвестные звонят педагогам и другим лицам. Об этом он сообщил в своем Telegtam-канале.

"В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят к педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече", - отметил министр.

По словам Шкарлета, он не знает для чего мошенники звонят людям, впрочем, называет их номер - 0957793488. И просит коллег и других потерпевших быть осмотрительнее и не вестись на ложные вызовы.

"Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. По указанным номерам прошу обращаться и тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников", - добавил Шкарлет.

По его словам, сейчас юристы ведомства прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы.

Раньше о мошенниках предупреждал и главный санврач Украины Виктор Ляшко. По его словам, мошенники также, представляясь им, звонят людям и распространяют ложную информацию