Нехватка физической активности может привести к смерти до 5 млн человек в год, - ВОЗ

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В частности, взрослым рекомендуется как минимум 2,5 часа в неделю средней или высокой активности

Ежегодно можно избежать до 5 миллионов смертей во всем мире, если люди будут бегать, гулять и просто больше двигаться. Об этом говорится в обновленной версии инструкции ВОЗ в сфере физического здоровья.

Этот документ указывает, что каждый 25% взрослых и 80% подростков не получают достаточной физической активности, и эта ситуация осложняется из-за COVID-19.

В частности, ВОЗ рекомендует как минимум 2,5 часа средней или высокой физической активности для взрослых в неделю и по часу в день для детей и подростков.

Регулярная физическая активность важна для предотвращения сердечного приступа, диабета и рака; она также помогает против депрессии и тревожности, улучшает работу мозга.

"Физическая активность любого типа и продолжительности может улучшить здоровье и самочувствие, но чем больше, тем лучше. Если вы проводите много времени сидя, на работе или в школе, вам нужно больше физической активности, чтобы противостоять разрушительным последствиям пассивного образа жизни, отметил он", - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Руедигер Крех.

В свою очередь доктор Фиона Булл, возглавляющая отдел физической активности в ВОЗ, сказала, что в документе впервые дают советы по малоподвижному поведению.

Она добавила, что ранее эксперты считали, что нужно заниматься физической активностью периодически не менее 10 минут.

Но все больше ученых склоняются к мнению, что действительно очень важно уделять хотя бы 150 минут физической активности в неделю.

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