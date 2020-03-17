Нефедов рассказал об эвакуации украинцев, которые "застряли" на границе со Словакией и Польшей

Максим Нефедов Facebook

Этой ночью было эвакуировано 250 человек из Польши

Украина и Словакия договорились о пешем переходе для украинских граждан до 22 марта, 19:00, также власти продолжают эвакуацию граждан с пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

"Украина и Словакия договорились о "пешем" переходе для наших граждан до 22 марта, 19:00. С сегодняшнего дня с 9-ти утра на пункте пропуска "Вышне Немецке - Ужгород" стороны организовывают централизованную перевозку граждан Украины на автобусе через границу: формально пересечь пешком этот ПП нельзя, только на авто", - отметил Нефедов.

Глава Гостаможни пояснил, что сначала украинские пограничники измеряют температуру тела на "красной" линии, после чего людей размещают в автобусе, который направляется на паспортный и таможенный контроль. Когда автобус пересекает пределы пункта пропуска, людей высаживают.

В целом вся процедура занимает 15-20 минут, сейчас прохождения границы ожидают около 100 граждан.

Кроме этого, Нефедов добавил, что власть продолжает эвакуацию украинцев с пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Этой ночью было эвакуировано 250 человек.

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Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавируса.